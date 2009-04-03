Игрокам сборной Абхазии по футзалу было отказано в визах

Сборная Абхазии не смогла принять участие в ежегодном Кубке Европы по футзалу, который проходит с 30 марта по 6 апреля в Испании. Игрокам и тренерам команды было отказано в шенгенских визах, поскольку условия, необходимые для получения таких виз, не были соблюдены. Представители Абхазии обратились в посольство Испании в Москве 18 марта при наличии российских загранпаспортов. Документы были возращены 27 марта с отказом.

«Мы связались с консульским отделом посольства Испании, куда поступила просьба выдать шенгенские визы группе граждан с российскими паспортами. Запрос был отклонён, поскольку не были выполнены формальности, установленные шенгенским соглашением. Это соглашение было подписано Испанией и европейскими странами, и мы должны ему следовать», — сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы посольства.