Смышляев занял 8-е место в парном могуле на ЧМ, Рахимова — 7-я

Российский фристайлист Александр Смышляев занял восьмое место в парном могуле на чемпионате мира в Австрии. В женских соревнованиях Регина Рахимова стала седьмой.

Фристайл. Чемпионат мира. Крайшберг. Австрия

Мужчины. Парный могул

1. Майкл Кингсбери.

2. Филипп Маркис.

3. Марк-Антуан Ганьон (все – Канада)…

8. Александр Смышляев…

12. Алексей Павленко…

19. Максим Михайлов…

37. Сергей Волков (все – Россия).

Женщины. Парный могул

1. Ханна Кирни (США).

2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада).

3. Юлия Галышева (Казахстан)…

7. Регина Рахимова…

17. Марика Пертахия (обе – Россия).