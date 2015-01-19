Смышляев занял 8-е место в парном могуле на ЧМ, Рахимова — 7-я
Российский фристайлист Александр Смышляев занял восьмое место в парном могуле на чемпионате мира в Австрии. В женских соревнованиях Регина Рахимова стала седьмой.
Фристайл. Чемпионат мира. Крайшберг. Австрия
Мужчины. Парный могул
1. Майкл Кингсбери.
2. Филипп Маркис.
3. Марк-Антуан Ганьон (все – Канада)…
8. Александр Смышляев…
12. Алексей Павленко…
19. Максим Михайлов…
37. Сергей Волков (все – Россия).
Женщины. Парный могул
1. Ханна Кирни (США).
2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада).
3. Юлия Галышева (Казахстан)…
7. Регина Рахимова…
17. Марика Пертахия (обе – Россия).
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