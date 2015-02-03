Орсер: Сотникова пока не владеет взрослым, элегантным фигурным катанием

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, тренер испанского фигуриста Хавьера Фернандеса Брайан Орсер прокомментировал победу россиянки Аделины Сотниковой на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи и признался, что выступление других фигуристок ему понравилось больше. На чемпионате Европы 2015 года в Стокгольме подопечный Орсера выиграл золотую медаль.

«Сотникова была в Сочи представителем поколения молодости, она кипела энергией и вдобавок находилась в родных стенах. Кстати, я всегда очень любил Сотникову за её страсть к фигурному катанию, следил за тем, как она росла. Плюс мне очень нравится её тренер Елена Буянова. Это очень достойная женщина, приветливая, которая, как мне кажется, уважает ту работу, которую делаю я. Если говорить о Ким, то она представляла в Сочи взрослое, элегантное фигурное катание, которым Сотникова, возможно, пока не владеет. Но, на мой взгляд, лучшей в тот вечер была Каролина Костнер. Если оценивать обе её программы, то там было всё: прекрасная хореография, изящество… С технической точки зрения, она провела большую работу и восстановила прыжки, которых давно не делала. Исполняла каскад „тройной флип — тройной тулуп“, например. То есть она превзошла себя, заставила себя пойти на риск.

Ким пошла по более безопасному пути. Сотникова выступала здорово, и если вы меня спросите, за счёт чего ей поставили такие высокие баллы, то я отвечу — за счёт вращений. У Аделины превосходные вращения, а у Ким и Костнер — нет. Мне кажется, я наговорил столько, что стало понятно, как в той ситуации тяжело было судьям. При всём разнообразии возможных подходов им надо было в считаные секунды выбрать единственно верный. Могла ли на судей повлиять энергетика ледовой арены, молодость Сотниковой? Конечно, да. Судьи же люди. Честно скажу, моё мнение сформировалось по этому поводу не сразу. Я несколько дней обдумывал произошедшее и лишь потом пересмотрел соревнования ещё раз», — цитирует Орсера «Р-Спорт».