Мутко: Юсков показал фантастические секунды!

13 февраля в Херенвене (Нидерланды) Денис Юсков защитил титул чемпиона мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м. Его результат 1.43,36 стал рекордом катка «Тиалф» и мировым рекордом на равнине. Министр спорта Виталий Мутко поздравил Юскова с этим достижением.
«Денис Юсков показала фантастические секунды! Он подтвердил звание чемпиона мира, установив рекорд легендарного „Тиалфа“. Выиграть с таким отрывом от соперников — это феноменальный результат. Поздравляю Дениса и его тренеров с победой. Важно сохранить его потенциал до Пхенчхана, очень хочется, чтобы Денис стал олимпийским чемпионом. Чемпионат мира по конькам продолжается. Уверен, что у нас ещё будут на нём подиумы, и желаю команде успехов», — приводит слова Мутко официальный сайт Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006–2015 годы».
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