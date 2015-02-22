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Чиккарелли и Маас выиграли этап Кубка мира по сноуборду в слоупстайле

Чиккарелли и Маас выиграли этап Кубка мира по сноуборду в слоупстайле
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Канадец Майкл Чиккарелли выиграл соревнования по слоупстайлу на этапе Кубка мира по сноуборду в Стоунхеме (Канада). Среди женщин в этой дисциплине первенствовала голландка Шерил Маас

Сноуборд. Этап Кубка мира. Стоунхем. Канада

Мужчины. Слоупстайл
1. Майкл Чиккарелли (Канада) — 95,50.
2. Янне Корпи (Финляндия) — 91,00.
3. Кейта Инамура (Япония) — 88,25.

Женщины. Слоупстайл
1. Шерил Маас (Нидерланды) — 95,00.
2. Джессика Дженсон (США) — 90,50.
3. Клаудия Медлова (Словакия) — 81,75.

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