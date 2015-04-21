Морозов: очень доволен, что сумел вернуться к быстрым секундам

Владимир Морозов прокомментировал свою победу на дистанциях 100 м вольным стилем и 50 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве.
«Дистанция 100 м вольным стилем была важнее. После неё не думал, что смогу что-то взять на 50 м брассом. На «сотне» выложился на сто процентов. Видел, как парни догоняют на последних 15 метрах. Тактика была выходить и уже на первом полтиннике держаться, стараться, чтобы соперники не догнали. В принципе задачу выполнил. Думал, что Данила Изотов будет вторым. Но Саша Сухоруков добавил и вторую половину проплыл лучше. К тому же на «сотне» установил лучший результат в сезоне.
Очень доволен, что сумел вернуться к быстрым секундам. После прошлого сезона проделал много работы, на протяжении трёх месяцев трудился именно в спринтерском плане. Сейчас последние три недели провёл в Волгограде. Как обычно на разгрузке. Собрал технику во всех стилях, поэтому и проплыл неплохо. Но к чемпионату мира в Казани нужно ещё добавить, и тогда всё получится. А брасс у меня был просто так, для интереса. Даже не собирался его плыть, но стартанул и выиграл», — приводит слова Морозова «Весь спорт».
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