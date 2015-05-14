«Тюмень» сравняла счёт в четвертьфинальной серии ЧР против «Дины»

«Тюмень» со счётом 4:2 обыграла московскую «Дину» в четвёртом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Таким образом, счёт в серии стал равным 2-2. Решающий матч пройдёт в Троицке 17 мая.

В полуфинале победитель этого противостояния встретится с «Газпромом-Югра».

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Плей-офф. Четвертьфинал. Четвёртый матч

«Тюмень» — «Дина» (Москва) — 4:2 (1:0).

Голы: Батырев (1:0), Мишарин (1:1), Абрамович (2:1), Милованов (3:1), Упалев (4:1), Эскердинья (4:2).

Счёт в серии: 2-2.