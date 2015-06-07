Похороны Сергея Шарикова, скорее всего, пройдут 9 июня

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию саблист Сергей Шариков, вероятно, будет похоронен во вторник, 9 июня. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации фехтования Москвы Виктор Родионов.

«Родственники — жена, старший брат — естественно, в шоке, сообщили только о гибели по телефону, никакой подробной информации у меня нет. Сейчас выходные дни, нужно время, чтобы разобраться, информация по дате и месте похорон будет позже, но поскольку по христианским обычаям хоронят на третий день, это, скорее всего, будет вторник», — приводит слова Родионова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Сергей Шариков погиб в автокатастрофе в возрасте 40 лет.