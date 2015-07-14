МФК «Динамо» подписал контракты с Чистополовым и Бурковым
Поделиться
Мини-футбольный клуб «Динамо» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с обладателем Кубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка России нападающим Павлом Чистополовым и защитником Денисом Бурковым.
Чистополов выступал за «Синару» и «Газпром-Югра», в составе которого в минувшем сезоне стал чемпионом России. В составе сборной Павел провёл более 40 матчей, в которых забил более 20 мячей. Чистополов — бронзовый призёр чемпионата Европы (2007).
Денис Бурков ранее защищал цвета «Новой Генерации». В минувшем сезоне он забил 16 мячей в 40 встречах.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
21:58
-
21:02
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
19:57
-
19:33
-
19:12
-
18:43
-
17:48
-
17:18
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
10:08
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:16
-
22:51
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:22
-
20:59
-
20:44
-
19:37
-
19:10
-
18:53
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
16:32
-
15:53
-
15:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам