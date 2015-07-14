МФК «Динамо» подписал контракты с Чистополовым и Бурковым

Мини-футбольный клуб «Динамо» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с обладателем Кубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка России нападающим Павлом Чистополовым и защитником Денисом Бурковым.

Чистополов выступал за «Синару» и «Газпром-Югра», в составе которого в минувшем сезоне стал чемпионом России. В составе сборной Павел провёл более 40 матчей, в которых забил более 20 мячей. Чистополов — бронзовый призёр чемпионата Европы (2007).

Денис Бурков ранее защищал цвета «Новой Генерации». В минувшем сезоне он забил 16 мячей в 40 встречах.