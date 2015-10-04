Кучина – чемпионка Всемирных военных игр в прыжках в высоту
Поделиться
Чемпионка мира Мария Кучина принесла сборной России первое золото Всемирных военных игр, которые проходят в Мунгёне (Южная Корея), победив в прыжках в высоту с результатом 1,95 м. Серебро взяла украинка Ирина Геращенко (1,84 м), бронзу – румынка Алина Ротару (1,80 м).
VI летние Всемирные военные игры. Мунгён (Южная Корея), 4 октября
Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту
1. Мария Кучина (Россия) – 1,95 м.
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,84 м.
3. Алина Ротару (Румыния) – 1,80 м.
Комментарии
- 16 августа 2022
-
01:00
-
00:52
-
00:31
- 15 августа 2022
-
23:54
-
23:26
-
16:47
-
16:44
-
15:28
-
15:16
-
12:25
-
12:05
-
11:41
-
11:41
-
11:31
-
11:26
-
11:18
-
00:06
- 14 августа 2022
-
23:16
-
20:24
-
20:16
-
20:05
-
19:37
-
19:34
-
19:11
-
17:54
-
16:59
-
15:52
-
15:10
-
14:40
-
13:14
-
10:29
-
10:11
-
00:09
- 13 августа 2022
-
23:20
-
22:50
Партнерский контент