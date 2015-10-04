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Кучина – чемпионка Всемирных военных игр в прыжках в высоту

Кучина – чемпионка Всемирных военных игр в прыжках в высоту
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Чемпионка мира Мария Кучина принесла сборной России первое золото Всемирных военных игр, которые проходят в Мунгёне (Южная Корея), победив в прыжках в высоту с результатом 1,95 м. Серебро взяла украинка Ирина Геращенко (1,84 м), бронзу – румынка Алина Ротару (1,80 м).

VI летние Всемирные военные игры. Мунгён (Южная Корея), 4 октября
Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Кучина (Россия) – 1,95 м.
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,84 м.
3. Алина Ротару (Румыния) – 1,80 м.

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