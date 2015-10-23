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Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м в отборе на Кубок мира

Конькобежка Воронина победила на дистанции 3000 м в отборе на Кубок мира
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Конькобежка Наталья Воронина стала победительницей забега на турнире памяти Бориса Шавырина в Коломне на дистанции 3000 м. Второе место заняла призёр Олимпийских игр Ольга Граф. Третий результат продемонстрировала Анна Юракова. Эти соревнования являются отборочными на первые этапы Кубка мира.

Конькобежный спорт. Турнир памяти Бориса Шавырина. Коломна
Женщины. 3000 м
1. Наталья Воронина (Нижегородская область) – 4.11,04.
2. Ольга Граф (Московская область) – 4.11,37.
3. Анна Юракова (Калужская область) – 4.12,84.

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