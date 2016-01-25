Хорошилов: думаю, в Шладминге у меня всё получится

Несмотря на две подряд неудачи на этапах Кубка мира в Венгене и Китцбюэле, лидер сборной России горнолыжник Александр Хорошилов сохраняет позитивный настрой и оптимизм перед дальнейшими стартами.

«Что касается Шладминга, то, честно говоря, из-за того, что я там выиграл в прошлом году, я позитивно подхожу к этому старту. Но, с другой стороны, в том году мы подходили к победе с хорошими результатами до этого. Сейчас у меня два раза – out, конечно, эти два старта немного повлияли на уверенность в себе. Но я постараюсь от этого абстрагироваться и в Шладминге выступить хорошо.

В этом году у меня было два подиума, в первой попытке я лидировал, это хороший результат, я надеюсь, что на следующих стартах мне удастся добиться успеха. Конечно, хотелось бы выиграть. Но в этом году надо будет очень сильно постараться, чтобы это сделать. Много ребят добавилось в топ-группу, и конкуренция очень сильная. В этом году, судя по прошедшим стартам, всё даётся сложнее, чем в прошлом. Но два призовых места придают мне уверенности и создают позитивное настроение на следующие гонки», — цитирует слаломиста Superski.ru.