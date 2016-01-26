Карелин: Тедеев может повести за собой сборную России по вольной борьбе

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал решение о назначении Дзамболата Тедеева на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России по вольной борьбе.
«Дзамболат Тедеев имеет опыт руководства сборной России, сильнейшей командой мира. Причём успешный опыт — и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира и Европы. Его сильные стороны: во-первых, он хороший организатор, каким и должен быть каждый тренер. А во-вторых, он может повести команду за собой.
Кроме того, он воспитанник осетинской школы борьбы, знаменитейшей во всем мире, он и сам хорошо боролся, длительное время входил в сборную страны. Именно этими аргументами и руководствовались Федерация спортивной борьбы России и комиссия Министерства спорта России», — приводит слова Карелина «Р-Спорт».
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