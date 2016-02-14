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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Нагорных: ЧЕ по санному спорту доказал, что россияне — одни из мировых лидеров

Нагорных: ЧЕ по санному спорту доказал, что россияне — одни из мировых лидеров
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Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных прокомментировал выступление россиян на чемпионате Европы по санному спорту, который проходил в Германии и где сборная России одно серебро и две бронзы.

«Мы в санях являемся одними из мировых лидеров, и завершившийся чемпионат Европы, в общем-то, это доказал, что наши спортсмены на сегодня способны конкурировать с ведущими спортсменами мира, с немцами. И это один из этапов утверждения нас как страны-лидера в мировых санях. Могу только поздравить наших ребят с таким результатом», — приводит слова Нагорных «Р-Спорт».