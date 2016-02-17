Базарова и Депутат выиграли короткую программу в финале КР в Саранске

Вера Базарова и Андрей Депутат выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар среди мастеров спорта в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Среди кандидатов в мастера спорта лучшими стали Амина Атаханова и Илья Спиридонов, а в короткой программе у юношей первенствовал Роман Савосин.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск

Спортивные пары. Мастера спорта. После короткой программы

1. Вера Базарова / Андрей Депутат (Саранск) – 69,18.

2. Софья Бирюкова / Андрей Филонов (Сочи) – 57,26.

3. Алина Соловьёва / Виктор Кудрявцев (Москва) – 57,22.

Спортивные пары. Кандидаты в мастера спорта. После короткой программы

1. Амина Атаханова / Илья Спиридонов (Москва) – 64,18.

2. Анастасия Полуянова / Степан Коротков (Пермский край) – 56,66.

3. Альбина Сокур / Роман Плешков (Москва) – 55,30.

Юноши. После короткой программы

1. Роман Савосин (Москва) – 75,31.

2. Евгений Ильин (Казань) – 74,88.

3. Владимир Самойлов (Москва) – 71,82.