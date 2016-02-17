Базарова и Депутат выиграли короткую программу в финале КР в Саранске

Вера Базарова и Андрей Депутат выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар среди мастеров спорта в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Среди кандидатов в мастера спорта лучшими стали Амина Атаханова и Илья Спиридонов, а в короткой программе у юношей первенствовал Роман Савосин.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Спортивные пары. Мастера спорта. После короткой программы
1. Вера Базарова / Андрей Депутат (Саранск) – 69,18.
2. Софья Бирюкова / Андрей Филонов (Сочи) – 57,26.
3. Алина Соловьёва / Виктор Кудрявцев (Москва) – 57,22.
Спортивные пары. Кандидаты в мастера спорта. После короткой программы
1. Амина Атаханова / Илья Спиридонов (Москва) – 64,18.
2. Анастасия Полуянова / Степан Коротков (Пермский край) – 56,66.
3. Альбина Сокур / Роман Плешков (Москва) – 55,30.
Юноши. После короткой программы
1. Роман Савосин (Москва) – 75,31.
2. Евгений Ильин (Казань) – 74,88.
3. Владимир Самойлов (Москва) – 71,82.
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