Цветнов: руководство ещё не объявило о моём назначении

Руководитель волейбольного центра Московской областиСергей Цветнов в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Александру Служакову не подтвердил информацию о своём возвращении на пост главного тренера ВК «Искра».

«На данный момент руководство ещё официально не объявило о моём назначении, хотя такой вариант очень даже возможен, но пока воздержусь от комментариев», — сказал руководитель волейбольного центра Московской области Сергей Цветнов.

По селекции «Искры» Цветнов заявил, что команда будет пытаться сохранить своих лидеров. А Артём Ермаков действительно приобретён на место Алексея Вербова.

«Артём — амбициозный парень, он очень хочет играть в сборной. Его желание играть для нас крайне важно, поэтому „Искра“ остановила свой выбор на нём», — сказал Цветнов.