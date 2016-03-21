Шляхтин: новые случаи обнаружения допинга не усложнят ситуацию вокруг ВФЛА

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что новые случаи обнаружения допинга у российских легкоатлетов не скажутся на ситуации вокруг ВФЛА в свете дисквалификации федерации со стороны IAAF. 21 марта стало известно, что четыре допинг-пробы, взятые на прошедшем в Москве зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике, дали положительный результат на мельдоний.

«Это ситуацию не усложнит, она и так сложная. Мы уже адаптированы ко всему», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

9 ноября в первой части доклада независимой комиссии ВАДА о допинге в российской лёгкой атлетике была дана рекомендация IAAF отстранить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики от всех соревнований под эгидой IAAF. Такое решение и было принято на совещании совета IAAF 13 ноября. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.