Бондарев: в начале сезона было мало хороших футболистов

Главный тренер мини-футбольного клуба «Мытищи» Михаил Бондарев подвёл итоги сезона, который его подопечные завершили на восьмом месте.

«Обстоятельной и твёрдой селекционной работы перед началом сезона нам провести не удалось. И входили мы в начало чемпионата не с той обоймой квалифицированных футболистов. Только по ходу заявочного периода нам удалось приобрести несколько игроков хорошего уровня. Отсюда были проблемы. Начинали мы сезон одним составом, затем дополнительная селекция выразилась в приобретении ещё двух человек. Казаков и Мосякин — футболисты высокого уровня, но к новой команде и к новым требованиям всё равно приходилось как-то приспосабливаться. Нужно было время для адаптации. И это всё сказывалось на игре команды, нужно было по-новому её перестраивать. Ведь оба этих футболиста должны были цементировать действия всей четвёрки. И этот период не мог не сказаться негативно. После Нового года мы сумели подписать ещё двух игроков — Кутузова и Лыскова — игроков молодёжной сборной России, которые усилили команду, но игра снова потребовала перестройки под их лучшие качества и умения. И получилось, что чемпионат у нас разбился на три этапа. Сначала с теми, кто прошёл с нами все межсезонные сборы, затем с теми, кто добавлялся по ходу сезона. Всем им нужно было дать время на адаптацию и приведение в полный порядок. На это уходит обычно полтора-два месяца. Во многом и из-за этого тоже у нас такой рваный чемпионат получился. Это касается и результатов и действий команды», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.