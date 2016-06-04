Лабазанов стал чемпионом России по греко-римской борьбе, победив Маряняна

В Грозном идёт второй день чемпионата России по греко-римской борьбе, являющегося отборочным на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 59 кг сильнейшим стал Ибрагим Лабазанов из Санкт-Петербурга, который победил в финале Степана Маряняна из Краснодарского края за счёт качества приёмов при равном счёте 2:2. Бронзовыми призёрами стали Мингиян Семёнов и Жамболат Локьяев.

Лабазанов на пути к финалу поборол Назира Манкиева, Арифа Мирзаева, Аслана Висаитова и Локьяева, а Марянян прошёл Арама Акопяна, Магомеда Алиева, Ивана Куйлакова и Семёнова.

Чемпионат России завершится 6 июня.