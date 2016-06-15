Мутко: мы словно голые перед всем миром

Министр спорта РФ Виталий Мутко в письменном виде отчитался перед президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу о шагах, которые Россия проделывает для восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). 9 ноября в первой части доклада была дана рекомендация Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики от всех соревнований под эгидой IAAF. Такое решение и было принято на совещании совета IAAF 13 ноября. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. IAAF объявила, что совет организации, на котором будет принято решение о возвращении ВФЛА статуса члена IAAF, пройдёт 17 июня в Вене.

«Сегодня я направил открытое письмо президенту IAAF. В письме мы ещё раз подробно, детально описали все наши действия. Демагогические заявления ни к чему, я хотел бы, чтобы это письмо увидели и члены совета. Там изложено всё, что мы сделали за четыре месяца: реформы, новое руководство, список спортсменов, которых не менее трёх раз будут тестировать западные независимые организации, возбуждение уголовного дела против тех, кто был в сговоре с Ламином Диаком.

К сожалению, у нас часто не до всех членов совета IAAF доходит информация о сделанном в России. Вчера, например, я прочёл слова гендиректора ВAДA Дэвида Хоумана и был поражён. Не хочу давать оценку его работе, но он сказал, что русским ещё много надо сделать. Шесть месяцев нас контролирует британское антидопинговое агентство, мы словно голые перед всем миром. Было около 100 критериев, предъявленных нашей лёгкой атлетике со стороны IAAF. Все они последовательно выполнены. Если всё это не политизировано, я не вижу причин, чтобы добросовестные спортсмены не поехали на Игры», — цитирует Мутко ТАСС.