Эстафеты в рамках третьего этапа женского КР по биатлону отменены из-за мороза

22 декабря в Чайковском центре зимних видов спорта «Снежинка» должен был стартовать третий этап Кубка России по биатлону среди женщин и всероссийские юниорские соревнований. В первый день соревнований планировалось провести две эстафетные гонки.Однако в связи с сильными морозами (-25 градусов) жюри соревнований приняло решение отменить эстафеты.На старт женской эстафеты должны были выйти 13 команд. Участие в гонке в рамках всероссийских юниорских соревнований планировали принять 10 коллективов, сообщает официальный сайт СБР.