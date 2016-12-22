Привалов: сейчас у РФ много недоброжелателей, которые хотят усугубить ситуацию

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонупрокомментировал информацию о том, что сборные ряда стран готовы бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в связи с допинговым скандалом в российском спорте.«Прежде чем обвинять в употреблении допинга, сначала необходимо это официально доказать. А пока в докладе только слова. Если сегодня будет это доказано и определено, кто конкретно это сделал, то последствия будут серьёзными.В прессе появлялись комментарии Фуркада о том, что он призывает к бойкоту, однако он извинился и сказал, что перевод его речи неверный. Сейчас у России появилось много недоброжелателей, которые хотят усугубить ситуацию. И Чехия… Неизвестно, были ли они против на самом деле. Я в это заявление не верю. В том случае если комиссия докажет, что спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, на самом деле употребляли допинг, то у нас отнимут право и на проведение этапов Кубка мира, и на сам чемпионат 2021 года», — цитирует Привалова «Спорт-экспресс».