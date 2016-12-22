Коляда лидирует после короткой программы на ЧР в Челябинске, Ковтун — седьмой

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидирует Михаил Коляда. Второе место занимает Александр Самарин, третье – Сергей Воронов. Действующий чемпион России Максим Ковтун — седьмой.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Мужчины. После короткой программы
1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 95,33.
2. Александр Самарин (Москва) – 87,41.
3. Сергей Воронов (Москва) – 85,89.
4. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург / Самара) – 83,19.
5. Артур Дмитриев (Санкт-Петербург) – 80,97.
6. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 78,11.
7. Максим Ковтун (Москва) – 76,65.