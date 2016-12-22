Далин: IBU сегодня надо принять решение о допуске на январские этапы Кубка мира

Президент федерации биатлона Швеции и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что на заседании исполкома IBU в первую очередь требуется решить вопрос о допуске российских биатлонистов на январские этапы Кубка мира. На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга.
«В первую очередь нам нужно принять решение по допуску биатлонистов на январские этапы Кубка мира. Конечно, мы хотим, чтобы в них участвовали чистые спортсмены. Ситуацию с бойкотом я комментировать не буду», — цитирует Далина ABC Nyheter.