Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске

Москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Второе место заняли Ксения Столбова и Фёдор Климов, также выступающие за Москву, а замыкают тройку лидеров сочинцы Наталья Забияко и Александр Энберт.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Спортивные пары. После короткой программы
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 80,04.
2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Москва) – 77,47.
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Сочи) – 72,85.
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Москва) – 70,73.
5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Санкт-Петербург/Тверь) – 67,52.
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Москва) – 63,69.