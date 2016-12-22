Столбова: нам было тяжело выступать, но сделали всё, что могли

Олимпийская чемпионка и серебряная медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи россиянка, ставшая вместе с Фёдором Климовым второй в короткой программе на чемпионате России в Челябинске, прокомментировала выступление своего дуэта.«Настроение у нас отличное, настрой тоже хороший. Нога, слава богу, не беспокоит. Хотя иногда, бывает, может поныть. Конечно, тяжело было выступать. Мы всего четыре недели катались. Но сделали всё, что могли. Показали себя. До основных стартов, чемпионата Европы ещё есть время, поэтому уверена, что войдём в оптимальную форму и будем ещё лучше кататься, чем раньше.Конечно, некоторые элементы могла бы сделать получше. Наверное, на прыжке, выбросе почувствовала самоуверенность, знала, что сделаю, но на выкате хотела сделать, а получилось наоборот. Вот такие нюансы, конечно, есть. Сами знаете, идеальных прокатов не бывает, поэтому расстроена. Но мне кажется, что это, может, и хорошо в данный момент», — приводит слова Столбовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.