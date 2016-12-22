Определены главные тренеры мужской и женской сборных России по тяжёлой атлетике

В четверг, 22 декабря, состоялось заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России, на котором были избраны главные тренеры мужской и женской сборных России. Наставником мужской национальной команды стал олимпийский чемпион 1988 года, а женскую команду возглавил победитель Олимпиады-1976. Об этом рассказал президент ФТАР«Главным тренером мужской сборной России по тяжёлой атлетике утверждён Павел Кузнецов. Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России», — приводит слова Агапитова «Р-Спорт».Кузнецов с 2003 года был директором Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике, а Колесников ранее работал старшим тренером юношеской сборной России.