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Определены главные тренеры мужской и женской сборных России по тяжёлой атлетике

22 декабря 2016, четверг. 17:38. Другие
В четверг, 22 декабря, состоялось заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России, на котором были избраны главные тренеры мужской и женской сборных России. Наставником мужской национальной команды стал олимпийский чемпион 1988 года Павел Кузнецов, а женскую команду возглавил победитель Олимпиады-1976 Николай Колесников. Об этом рассказал президент ФТАР Максим Агапитов.

«Главным тренером мужской сборной России по тяжёлой атлетике утверждён Павел Кузнецов. Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России», — приводит слова Агапитова «Р-Спорт».

Кузнецов с 2003 года был директором Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике, а Колесников ранее работал старшим тренером юношеской сборной России.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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