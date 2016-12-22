Аликин: Россия отделалась мягким приговором

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал решение Союза биатлонистов России об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове.«СБР сознательно отказался от этапа Кубка мира в Тюмени. Этот шаг навстречу должен сохранить участие наших спортсменов в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. А то мы уже слышали, что некоторые спортсмены других стран намерены были бойкотировать соревнования в нашей стране. СБР отказом решил смягчить ситуацию.Что касается итогов заседания, то могу сказать, что мы отделались мягким приговором», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.