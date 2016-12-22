Привалов: отказ от соревнований не решение вопроса, нужно было бороться

Прославленный советский биатлонистназвал ошибкой решение Союза биатлонистов России об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове.«Это неправильно, что мы отказались от проведения юношеского чемпионата и этапа Кубка мира. Отказ не решение вопроса! Мы по-прежнему можем лишиться права на проведение чемпионата мира — 2021. Думаю, ещё многие страны поддержат бойкот. Расследование продолжится, и если всё-таки будет доказано, что спортсмены употребляли допинг, соревнования из Тюмени перенесут. Отказавшись от права на проведение этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира, мы показали, что согласились с теми обвинениями, которые нам выдвинули. Нужно было бороться», — приводит слова Привалова «Спорт-экспресс».Узнать подробности можно в нашей онлайн-трансляции: