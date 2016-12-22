Губерниев: главное — русский биатлон жив! Но расслабляться нельзя, допинг — зло

Известный российский телекомментаторпрокомментировал итоги заседания Международного союза биатлонистов, на котором не было принято решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.«Беги, Антон, беги! И ребята бегут! Мы отказались от этапа в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове. Команда продолжает выступать, два человека временно отстранены. Кто? расследование продолжается! Главное — русский биатлон жив! Но расслабляться нельзя, допинг — зло», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм», присоединив фотографию Антона Шипулина.