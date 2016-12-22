Колобков: перенос этапа КМ по биатлону — необоснованное решение под давлением

Министр спорта РФпрокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.«Уверен, что решения нельзя принимать под давлением спортсменов ряда стран. Это такой процесс, который потом, не сомневаюсь, отразится на тех, кто сам принимал такие решения, кто оказывал такое давление. Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов.Мы огорчены таким решением. Считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон — болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля на соревнованиях в России, но он был обеспечен по самым высоким стандартам. Это необоснованное решение под давлением. Мы к этому вопросу вернёмся в ближайшее время, и наша федерация продолжит переговоры», — цитирует Колобкова ТАСС.