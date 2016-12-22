Маковеев: перенос этапа КМ — наказание не для спортсменов, а для болельщиков

Известный российский биатлонистпрокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Были приняты дисциплинарные меры в отношении двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени и юношеского чемпионата мира из Острова.«Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника. Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас.На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно», — приводит слова Маковеева «Спорт-экспресс».