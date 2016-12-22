Кравцов: мы выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться

Президент Союза биатлонистов Россииоценил решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.«Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Всё остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. Это будет сделано для того, чтобы чётко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.