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Барнашов: предполагаем, кого из российских биатлонистов отстранил IBU

22 декабря 2016, четверг. 21:58. Другие
Председатель тренерского совета сборной России по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

«Это ещё не всё. Ещё будет расследование по 29 спортсменам. При этом у нас были опасения, что наша команда может быть не допущена до январских этапов Кубка мира. Особенно учитывая, насколько нынешняя ситуация ангажирована. Чтобы говорить о чём-то более детально, нужно сначала пообщаться с Виктором Майгуровым. Когда он даст нам разъяснение по всей этой ситуации, информации будет куда больше. Станет ясно, куда мы будем двигаться дальше. Но на посленовогодних этапах мы, насколько я понимаю, участвовать будем, и это – самое главное.

Что касается отстранения двух спортсменов, то мы предполагаем, кто они, но пока нет официальной информации, ничего сказать не могу. При этом в целом, исходя из текущих данных, можно сказать, что на первом этапе есть адекватное решение. А что будет дальше, пока предугадать сложно», — приводит слова Барнашова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Владимир Барнашов
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