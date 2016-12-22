Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18

22 декабря 2016, четверг. 22:04. Другие
Международный союз конькобежцев (ISU) официально сообщил, что новое место проведения заключительного этапа Кубка мира, перенесённого из Челябинска, будет объявлено в ближайшее время. Кроме того, Россия может лишиться соревнований по конькобежному спорту и в следующем сезоне.

«Совет ISU счёл, что после публикации второй части доклада Макларена, содержащей серьёзные доказательства и обвинения в адрес спортсменов, в центре внимания оказался бы не спорт, а пересуды. Челябинские организаторы готовились к проведению соревнований с привычным энтузиазмом, профессионализмом и преданностью делу. Однако из-за вышеуказанных обстоятельств было бы невозможно по достоинству оценить их усилия.

Мы также приняли во внимание заявление МОК от 7 декабря с рекомендацией всем международным зимним спортивным федерациям заморозить подготовку к важным турнирам в России, в том числе чемпионатам мира и этапам Кубка мира, а также искать альтернативных организаторов соревнований.

В итоге мы поменяли свою позицию и пришли к выводу, что в это непростое время и при чрезвычайных обстоятельствах будет благоразумно не проводить этап Кубка мира в России. Что касается соревнований сезона-2017/18, то совет ISU решил внимательно проследить за развитием событий и рассмотреть этот вопрос в начале 2017 года», — говорится в заявлении ISU.
Источник: Международный союз фигурного катания ISU Сообщить об ошибке
Новости. Другие
22 декабря 2016, четверг
22:23 Васильев: двое отстранённых биатлонистов не входят в сборную России
22:23 Богалий: решение IBU послужит толчком, чтобы в будущем не было такого позора
22:04 ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18
21:58 Барнашов: предполагаем, кого из российских биатлонистов отстранил IBU
21:52 Кравцов: мы выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться
21:49 Маковеев: перенос этапа КМ — наказание не для спортсменов, а для болельщиков
21:45 Колобков: перенос этапа КМ по биатлону — необоснованное решение под давлением
21:44 Тихонов: решение положительное. Бессеберг показал, что он наш человек
21:39 Мутко: IBU принял взвешенное решение в отношении России
21:37 Губерниев: главное — русский биатлон жив! Но расслабляться нельзя, допинг — зло
21:32 Привалов: отказ от соревнований не решение вопроса, нужно было бороться
21:32 Аликин: Россия отделалась мягким приговором
21:28 СБР: соревнования не должны проходить среди подозрений и кривотолков
21:22 Драчёв: главное, что сборную России по биатлону оставили в работе
21:22 Грамотин: отмена этапа КМ в Тюмени — удар по всему биатлонному сообществу России
21:17 Глава СКР: решение перенести этап Кубка мира из Челябинска лишено смысла
21:12 Бессеберг: одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России
20:47 ISU перенёс этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска
20:47 Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов
20:37 СБР отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
20:12 Нортуг пропустит «Тур де Ски»
20:01 Боброва и Соловьёв выиграли короткий танец на чемпионате России в Челябинске
19:34 Решение IBU по сборной России по биатлону ожидается в 20:00 мск
19:29 Карелин возглавил рабочую группу по формированию набсовета ФСБР
19:26 Брынзак: чего сборной Украины бойкотировать? Примут решение — тогда и посмотрим
19:17 Сотникова и Климов вошли в состав комиссии спортсменов ФФККР
19:11 Гандлер: не уверен в справедливости переноса этапа КМ по биатлону из Тюмени
18:59 Чирцова — 14-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Италии
18:46 Слепов: российских биатлонистов надо понять и простить
18:31 Президент Союза биатлонистов Чехии: чистых спортсменов РФ отстранять нельзя
18:23 Антидопинговые организации 24 стран недовольны отказом Баха от встречи с ними
17:58 Пчело-человек Волжик стал спортивным символом Саратова
17:38 Определены главные тренеры мужской и женской сборных России по тяжёлой атлетике
17:18 Столбова: нам было тяжело выступать, но сделали всё, что могли
17:08 Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске
16:45 Далин: IBU сегодня надо принять решение о допуске на январские этапы Кубка мира
16:23 Гарт: надеюсь, что допинговый скандал российских саночников не затронет
15:50 Ковтун: то, что случилось в короткой программе, комментировать сейчас не готов
15:23 Трифанов: решение IBU огласят в 19:00. Жёстких санкций сегодня не будет
15:19 Коляда: не ожидал, что судьи будут настолько щедры на оценки
14:57 Коляда лидирует после короткой программы на ЧР в Челябинске, Ковтун — седьмой
14:53 Привалов: сейчас у РФ много недоброжелателей, которые хотят усугубить ситуацию
14:39 Круглов: мы видим только врагов вокруг себя, но дыма без огня не бывает
14:26 Эстафеты в рамках третьего этапа женского КР по биатлону отменены из-за мороза
13:40 Сильд: принимать меры по переносу ЧМ по лыжному ориентированию из РФ мы не будем
Все новости RSS
Какое наказание понесёт российский биатлон 22 декабря?
СБР и сборная России будут дисквалифицированы
3118 (39%)
У России отнимут право проведения всех международных турниров по биатлону
2071 (26%)
Наказаны будут только действующие спортсмены, чья вина окажется доказана
1662 (21%)
Никаких доказательств у IBU нет, бояться нечего
821 (10%)
Россия отсудит компенсацию за моральный ущерб
380 (5%)
Проголосовало: 8052
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+