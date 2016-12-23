Вопрос о переносе ЧМ-2021 из Тюмени будет рассмотрен на ближайшем конгрессе IBU

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик рассказал, что вопрос о переносе из Тюмени чемпионата мира — 2021 будет обсуждаться на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов. Ранее было объявлено о переносе этапа Кубка мира из России по инициативе СБР.
«Я положительно воспринял решение о переносе этапа Кубка мира. Это показывает, что россияне осознали серьёзность ситуации. Передача соревнований в другую страну — правильный шаг. На следующем конгрессе будет обсуждаться лишение России права провести чемпионат мира. Никакой спешки нет», — сказал Слоквик в интервью NTB.