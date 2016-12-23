Источник: оба отстранённых российских биатлониста — призёры Олимпиады в Сочи

Два российских биатлониста, отстранённых Международным союзом биатлонистов в четверг, 22 декабря, были в числе призёров Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает норвежский портал NRK со ссылкой на собственные источники. При этом оба спортсмена, о которых идёт речь, никогда ранее не были уличены в нарушении антидопинговых правил и уже завершили карьеры.В отношении этих биатлонистов Международный олимпийский комитет уже ведёт дисциплинарные расследования, открытые по итогам второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством