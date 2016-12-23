Майгуров: IBU пытается принимать решения, способствующие развитию биатлона

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU)заявил, что организация делает всё возможное, чтобы даже в ситуации с российскими биатлонистами продолжать развивать свой вид спорта. По итогам внеочередного исполкома IBU были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются. Открыто расследование против СБР и 29 других россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.«Россия остаётся полноправным членом IBU, и команда продолжает участвовать в соревнованиях – это главное. Думаю, многих интересуют фамилии, имена, что такое 31 проба. Существует презумпция невиновности, и на сегодняшний день вина ни одного из спортсменов не доказана. Поэтому имена и не объявляют. Разбирательства начаты, будут продолжены, и IBU будет действовать в соответствии с конституцией организации. Если вина будет доказана, то эти имена будут опубликованы. Если бы были неопровержимые доказательства вины того или иного спортсмена, они уже давно были бы дисквалифицированы. Не говорю, что обвинения безосновательны. Если IBU этим занимается, значит, они считают, что есть основания этим заниматься. Каков будет результат этого расследования — не могу сказать.Международные соревнования текущего сезона по биатлону в России не состоятся. Это юниорский чемпионат в Острове и этап Кубка мира в Тюмени. Следующий сезон — всё остаётся в силе. Имею в виду чемпионат мира по летнему биатлону, который запланирован на конец августа в Чайковском. Наша страна должна сделать всё возможное, чтобы прояснить до конца ситуацию с допингом в российском биатлоне. Поставить все точки над „i“, начать с чистого листа, чтобы к нам никогда больше не было претензий.Совещание проходило достаточно долго, ввиду того что каждое решение рассматривалось со всех сторон. IBU также переживает за то, чтобы не поддаваться эмоциям, которые сейчас бушуют в медиапространстве, начиная с бойкотов тех или иных стран. Пытается принимать взвешенные решения, которые бы способствовали развитию и популяризации нашего вида спорта», — сказал Майгуров в эфире программы «Все на матч».