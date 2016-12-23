СБР: готовы всячески помогать IBU в расследовании в отношении спортсменов

Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов прокомментировал решение IBU открыть расследование против СБР и 29 других спортсменов. Напомним, кроме этого решения по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене, были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.«В данной ситуации нецелесообразно настаивать на проведении этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира в России. Биатлон — это спортивный праздник, а когда идут расследования, лучше убрать все эти кривотолки, недомолвки, которые могут иметь место. Поэтому мы предоставили право IBU решать, где эти соревнования пройдут. На этом мы для себя поставили точку в этом вопросе.Что касается расследования в отношении спортсменов, то мы всячески готовы помогать IBU, делиться и информацией, и чем-то другим, если это будет необходимо. Тем самым мы подчёркиваем нашу непримиримость по отношению к допингу», — сказал Бойцов в эфире программы «Все на матч».