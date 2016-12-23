В Нидерландах довольны решением ISU о переносе этапа КМ из Челябинска

Спортивный директор Королевского союза конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) Ари Коопс выразил удовлетворение в свзи с тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) перенёс заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти с 10 по 12 марта в Челябинске. Организация прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.«Очень доволен этим решением. Было очень мудро устранить любые сомнения на ранней стадии», — приводит слова Коопса Telesport.