Сборная России обыграла «Чеховских медведей» в матче, посвящённом 15-летию клуба

«Чеховские медведи» провели товарищеский матч со сборной России по гандболу. Игра, которая была посвящена 15-летию подмосковного клуба, состоялась 22 декабря и закончилась поражением юбиляров со счётом 33:36.«Чеховские медведи» — 15-кратные чемпионы России, семикратные обладатели Кубка страны, трёхкратные обладатели Суперкубка России, победители Кубка Кубков ЕГФ 2006 года. Подмосковная команда являлась также участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов ЕГФ (2010), где в полуфинале уступила «Барселоне», а в матче за третье место — «Сьюдад-Реалу».