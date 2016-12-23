Циммерман: в матче с «КПРФ-дубль» на площадке была настоящая рубка

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу над «КПРФ-дубль» в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге со счётом 4:3 и поделился ожиданиями от игры с «Политехом», которая состоится 22 декабря.«В матче с КПРФ на площадке была настоящая рубка. В играх с хорошим соперником на первый план выходит не только индивидуальное мастерство, но и характер. Для нас это была отличная проверка сил, и я очень рад, что мы с ней справились. Хотелось бы принимать участие намного чаще в таких серьёзных противостояниях.Мы играли в 6-7 полевых игроков и в конце чуть-чуть подсели физически. КПРФ действовал двумя полноценными четвёрками и всю игру нас активно прессинговал. Во втором тайме давление соперника стало сказываться, и наша команда стала допускать ошибки. Слава богу, что мы сумели выстоять в обороне и за три минуты до конца матча забить победный мяч.«Политех» очень крепкая команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В его составе есть опытная четвёрка, поигравшая в Суперлиге, а также довольно неплохие молодые игроки. Нам предстоит трудная игра, но мы сделаем всё возможное, чтобы уйти на перерыв с хорошим настроением», — цитирует Циммермана официальный сайт клуба.