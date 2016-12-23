Гусейнова: мечтаю принять участие в Олимпиаде в Токио

Абсолютная чемпионка Европы по выездке среди детейрассказала о своих целях в спорте и о намерении получить образование лингвиста.«Если говорить про спорт, то цель у меня — Токио. Но надо понимать, что время – это страшная вещь, и за эти несколько лет может произойти что угодно. Пока же я мечтаю принять участие в Олимпиаде и потихоньку двигаюсь в этом направлении. Считаю, что в жизни спорт – это очень важная вещь, и выездка занимает огромную часть моей жизни, но и про образование не хочу забывать. Планирую быть лингвистом, поскольку мне очень нравится изучать языки. В дальнейшем с удовольствием бы поступила в какой-нибудь лингвистический ВУЗ в Голландии.В следующем году я бы как минимум хотела показывать результаты не ниже моих детских с Лаудой и Абе. Это 70% и выше. В 2017 году хотела бы с Лаудой поехать на чемпионат Европы и очень надеюсь, что у нас всё получится. А также планирую выступать на Делано в Малом призе на национальных турнирах», — цитирует Гусейнову Sportbox.