«Короли» сыграли вничью с «Принцами» на шахматном турнире поколений

22 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся второй круг в быстрые шахматы в рамках рождественского матч-турнира поколений «Щелкунчик». Команда «Принцев» отыграла отставание в три очка и свела противостояние к ничьей — 32:32, сообщает официальный сайт РШФ.
Пятый тур: Борис Гельфанд – Владимир Федосеев — 1:0, Владислав Артемьев – Алексей Дреев — 1:0, Григорий Опарин – Алексей Широв — 1:0, Александр Морозевич – Даниил Дубов — ничья (2,5:1,5 в пользу «Принцев).
Шестой тур: Опарин – Морозевич — 1:0, Дубов – Гельфанд — 1:0, Дреев – Федосеев — 0:1, Широв – Артемьев — 1:0 (3:1).
Седьмой тур: Морозевич – Артемьев — 0:1, Дубов – Дреев — 1:0, Федосеев – Широв — 0:1, Гельфанд – Опарин — ничья (2,5:1,5).
Восьмой тур: Широв – Дубов — 1:0, Федосеев – Морозевич, Артемьев – Гельфанд, Дреев – Опарин — ничьи (1,5:2,5).
В женском матче «Королевы» выиграли у «Принцесс» со счётом 36:28.