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175 лет назад 2016
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Хованцев: если на IBU не будут давить, то, надеюсь, самые жёсткие санкции позади

23 декабря 2016, пятница. 09:40. Другие
Бывший старший тренер женской сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение исполкома IBU по делу российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга. Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира — 2017 в Острове. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.

«Санкции довольно жёсткие, но при этом фамилии 31 российского биатлониста из доклада Макларена не называются. Это наводит на мысли, что доказательная база слаба и для дисквалификации всей сборной оснований нет. Поэтому в решении IBU речь идёт только о двух биатлонистах, которых они отстраняют. Пока мы не узнаем их фамилии, трудно понять, что нам грозит. Ведь Макларен обвиняет Россию в антидопинговых нарушениях в период с 2011 по 2015 год. В любом случае, если на IBU не будет серьёзного давления, можно надеяться, что самые жёсткие санкции Россия пережила именно сегодня.

Печально, что Тюмень потеряла этап Кубка мира. Область понесла такие затраты на создание инфраструктуры — причём не только стадиона, но и гостиничного комплекса для проживания гостей. Был приведён в порядок целый профилакторий, построен новый корпус. Люди серьёзно готовились к борьбе за получение чемпионата мира — 2021, на этапах Кубка мира продемонстрировали максимальный уровень организации. Печально, что всё это пошло насмарку. Очень жаль болельщиков и руководство Тюменской области», — цитируют Хованцева «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Анатолий Хованцев ВАДА Допинг
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23 декабря 2016, пятница
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