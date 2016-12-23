Глава ISU: жаль, что мы не сможем провести финал Кубка мира в Челябинске

Президент Международного союза конькобежцевпрокомментировал информацию о лишении Челябинска права проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в 2017 году. Новое место проведения соревнования пока не определено.«Это было непростое решение. Челябинск — город, в котором с большим энтузиазмом относятся к конькобежному спорту. Молодёжь увлечена этим видом спорта. Жаль, что мы не сможем там провести финал Кубка мира. Но нам было необходимо принять такое решение», — цитирует Дайкему NOS.