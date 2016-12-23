Хованцев: в Финляндии строже относятся к допингу, а у нас Юрьеву сделали жертвой

Бывший старший тренер мужской и женской сборной России, а ныне главный тренер клуба «Контиолахти» (Финляндия)в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировал решение Союза биатлонистов России отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, а также рассказал, как в Финляндии отнеслись к скандалу с появлением списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга.«Я думаю, что это было предложение IBU — пойти на этот компромисс. Плохой мир лучше хорошей войны. СБР просто принял это условие. Сейчас в мире идёт информационная война. В желании отстранить Россию отовсюду больше политики, чем борьбы за чистоту спорта. Я не сторонник теории мирового заговора, но политика влияет на спорт, как и спорт на политику.Я ничего про бойкоты с нашей стороны не слышал, но у Финляндии уже был опыт массового допингового скандала. В 2001 году на чемпионате мира по лыжным гонкам было шесть положительных допинг-тестов. Наказание для всех было очень строгим, а расследование длилось много лет. Здесь гораздо строже отношение к допингованным спортсменам. У нас из Юрьевой сделали жертву, хотя она два раза попадалась на ЭПО. Ей позволяют оправдываться, давать интервью СМИ и отрицать очевидные факты. В Финляндии это было бы невозможно. Я не понимаю, зачем её снова взяли в сборную команду, когда она ничего не показывала», — рассказал Хованцев.Полное интервью с Анатолием Хованцевым выйдет на «Чемпионате» позже.