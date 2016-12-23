Бессеберг: решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени было принято IBU

Президент Международного союза биатлонистовподтвердил слова вице-премьера РФо том, что перенос этап Кубка мира в Тюмени был инициирован IBU, а не Союзом биатлонистов России.«Да, это было решение IBU, решение, принятое организацией», — цитирует Бессеберга «Р-Спорт».22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.