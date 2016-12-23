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Коллегия Минспорта РФ утвердила программу подготовки к Олимпиаде-2020

23 декабря 2016, пятница. 13:17. Другие
Коллегия Министерства спорта утвердила программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Участие в заседании, в частности, приняли вице-премьер Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков.

«Программа подготовки к Олимпиаде 2020 года разработана в соответствии с поручением штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх», — цитирует директора департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексея Морозова ТАСС.

Программа направлена на сохранение высокого уровня конкурентоспособности российских спортсменов в летних олимпийских видах спорта и вхождение в число лидеров в общекомандном зачёте на Олимпиаде-2020.

Также в рамках заседания Колобков наградил федеральных и региональных чиновников золотыми знаками ГТО.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Павел Колобков ОИ-2020
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