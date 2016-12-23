Коллегия Минспорта РФ утвердила программу подготовки к Олимпиаде-2020

Коллегия Министерства спорта утвердила программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Участие в заседании, в частности, приняли вице-премьери министр спорта«Программа подготовки к Олимпиаде 2020 года разработана в соответствии с поручением штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх», — цитирует директора департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФТАСС.Программа направлена на сохранение высокого уровня конкурентоспособности российских спортсменов в летних олимпийских видах спорта и вхождение в число лидеров в общекомандном зачёте на Олимпиаде-2020.Также в рамках заседания Колобков наградил федеральных и региональных чиновников золотыми знаками ГТО.