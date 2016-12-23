FIS: 6 лыжников РФ отстранены от соревнований, финал КМ в Тюмени перенесён

Официальный сайт Международной федерации лыжных гонок сообщает, что шесть российских лыжников временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря.Расследование в отношении этих спортсменов будет вестись дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета. МОК и FIS будут сотрудничать в ходе расследования.Кроме того, ФЛГР отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.